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Олимпийские игры — 2022, Пекин, фигурное катание, женщины: когда выступает Валиева, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпиада, командный турнир, женщины: по какому каналу смотреть
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Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершится командный турнир по фигурному катанию. Заключительной дисциплиной будет произвольная программа у женщин. Начало запланировано на 6:35 мск.

Россию в произвольной программе представит Камила Валиева. Ранее она выиграла короткую программу. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после второго дня
1. Россия — 45.
2. США — 42.
3. Япония — 39.
4. Канада — 30.
5. Китай — 29.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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