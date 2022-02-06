Ягудин — об отказе украинцев аплодировать Валиевой: мерзость и позорище

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о резонансной истории, произошедшей во время командного первенства в Пекине (Китай). Украинская команда не стала аплодировать после проката россиянки Камилы Валиевой.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаём наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище», — цитирует Ягудина «Спорт-экспресс».



Валиева дебютировала на Олимпийских играх, представив короткую программу. Она с олимпийским рекордом одержала убедительную победу, а сборная России вышла в лидеры соревнований.

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