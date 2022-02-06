Алина Загитова одобрила правила безопасности на Олимпиаде

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с одобрением высказалась о правилах безопасности, принятых на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Конечно, достаточно серьёзные тут правила. Мне кажется, это самая жёсткая Олимпиада, которая была вообще за всё это время (пандемии коронавируса. – Прим. «Чемпионата»). Очень много правил, которые нужно соблюдать, и спортсмены должны думать о том, как выступить. Надо заполнять какие-то формы, сдавать тесты, использовать приложения в своих гаджетах. Но мне кажется, что все спортсмены понимают, для чего это нужно. Все хотят защитить нас от этой болезни, которая весьма серьёзная. Думаю, что (организаторы Олимпиады. – Прим. «Чемпионата») всё правильно сделали в плане обеспечения безопасности», — сказала Загитова в интервью «CGTN на русском».

Россияне после первых двух дней соревнований занимают третье место в общем зачёте. Спортсмены из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

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