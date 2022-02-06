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Как вы относитесь к решению федерации не делать замен у девушек в командном турнире?

Как вы относитесь к решению федерации не делать замен у девушек в командном турнире?
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«Чемпионат» проводит новый опрос. Предлагаем читателям высказаться о решении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не вносить изменения в состав на командный турнир. Как вы относитесь к тому, что Камила Валиева выступит в произвольной программе?

Перед заключительным днём соревнований, который пройдёт завтра, 7 февраля, сборная России уверенно лидирует. Россияне опережают команду США на три балла.

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