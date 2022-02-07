Видеообзор яркого дебюта Валиевой на Олимпийских играх в Пекине

В ночь на 6 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась короткая программа у женщин-одиночниц. Победителем соревнований стала россиянка Камила Валиева. Спортсменка чисто исполнила сложную программу и установила новый олимпийский рекорд, набрав 90,18 балла.

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Второй результат показала японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.



Благодаря успеху Камилы Валиевой Россия вышла на первое место в командном зачёте.



Дебютантка Олимпийских игр Камила Валиева является действующей чемпионкой Европы.

Сборная России не стала вносить изменения в состав на произвольные программы. Таким образом, Валиева представит и произвольную программу на командном турнире.

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