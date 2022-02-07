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Видеообзор яркого выступления Кондратюка в произвольной программе командного первенства

Видеообзор яркого выступления Кондратюка в произвольной программе командного первенства
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В ночь на 6 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась произвольная программа у мужчин. Российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат. Он набрал 181,65 балла.

Кондратюк уступил лишь японскому фигуристу Юме Кагияме. Представитель Японии блестяще исполнил программу и набрал 208,94 балла. Тройку лучших замкнул американец Винсент Чжоу, набравший 171,44 балла.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа».

Успешное выступление Кондратюка позволило сборной России увеличить отрыв от команды США на командном первенстве. Перед заключительным днём соревнований команда России опережает США на три балла.

Кондратюк является чемпионом России и Европы. В Пекине он дебютировал на Олимпийских играх.

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Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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