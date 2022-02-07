Видеообзор яркого выступления Кондратюка в произвольной программе командного первенства

В ночь на 6 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась произвольная программа у мужчин. Российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат. Он набрал 181,65 балла.



Кондратюк уступил лишь японскому фигуристу Юме Кагияме. Представитель Японии блестяще исполнил программу и набрал 208,94 балла. Тройку лучших замкнул американец Винсент Чжоу, набравший 171,44 балла.

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Успешное выступление Кондратюка позволило сборной России увеличить отрыв от команды США на командном первенстве. Перед заключительным днём соревнований команда России опережает США на три балла.



Кондратюк является чемпионом России и Европы. В Пекине он дебютировал на Олимпийских играх.

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