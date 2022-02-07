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Ванесса Джеймс прокомментировала столкновение с итальянской парой на тренировке

Ванесса Джеймс прокомментировала столкновение с итальянской парой на тренировке
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На тренировке спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине представители Канады Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд столкнулись с итальянским дуэтом Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Пары на большой скорости двигались навстречу друг другу.

«Это я ошиблась. Не лучшая ситуация, но знаю, что с Николь всё в порядке. Она немного испугалась, Маттео весь в синяках. Но мы все профессионалы, обнялись потом, выразили им уважение. Надеюсь, удастся избежать таких в будущем. Это просто дурацкий инцидент», – передаёт слова Джеймс корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гуаризе тут же попросил врачей подойти к канадской фигуристке. Стараясь опираться только на левую ногу, Джеймс с помощью врачей покинула лёд и села на скамейку, где её начали осматривать доктора. Партнёры в это время выясняли, по чьей вине произошло столкновение.

Спортивные пары покажут произвольную программу в рамках командного турнира завтра, 7 февраля. Канадская пара могла быть среди кандидатов на участие.

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