Синицина и Кацалапов — вторые в произвольном танце на командном турнире Олимпиады — 2022
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Танцевальные пары. Произвольный танец
1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 129,07.
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 128,17.
3. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 124,39.
4. Вин Шиюэ / Лю Синью — 107,18
5. Мисато Комацубара / Тимоти Колето (Япония) — 98,66.
Командный турнир завершится выступлением женщин. Россию представит Камила Валиева.
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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
07 февраля 2022, понедельник. 05:30 МСК
Окончено
1
США
129.07
2
Россия
128.17
3
Канада
124.39
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