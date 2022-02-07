Синицина и Кацалапов — вторые в произвольном танце на командном турнире Олимпиады — 2022

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Танцевальные пары. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 129,07.

2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 128,17.

3. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 124,39.

4. Вин Шиюэ / Лю Синью — 107,18

5. Мисато Комацубара / Тимоти Колето (Япония) — 98,66.

Командный турнир завершится выступлением женщин. Россию представит Камила Валиева.

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