Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде — 2022
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Сборная России досрочно обеспечила себе золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно по итогам произвольного танца. Ближайшего преследователя — сборную США — Россия опережает уже на 6 баллов. Опередить сборную России соперники уже не смогут.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица
1. Россия — 64.
2. США — 58.
3. Япония — 54.
4. Канада — 45.
5. Китай — 44.
Это вторая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева.
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