Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде — 2022

Сборная России досрочно обеспечила себе золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно по итогам произвольного танца. Ближайшего преследователя — сборную США — Россия опережает уже на 6 баллов. Опередить сборную России соперники уже не смогут.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица

1. Россия — 64.

2. США — 58.

3. Япония — 54.

4. Канада — 45.

5. Китай — 44.

Это вторая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева.

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