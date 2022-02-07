Кацалапов отреагировал на проигрыш двум американским парам в командном турнире Олимпиады

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, оценил прокат в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Они заняли второе место. В ритм-танце они также стали вторыми. В обоих случаях россияне проиграли американским парам.
«Своё выступление оценю – шикарно. Один из лучших наших прокатов, очень вдохновенный и лёгкий. Элементы были под контролем, даже когда делал ротейшнл в конце. Хотя, может, и не за него получил дедакшн, но чувствовал, что нужно побыстрее было. Обидно за этот балл, проиграли произволку, но ничего, мы это исправим.
Самое главное, что уже обкатали лёд и знаем, где можем прибавить в этой программе. Нет тревоги, что проиграли два раза двум разным американским парам. Мы у обеих пар выигрывали. Мы уверены в себе, нужно немного восстановиться. Было сложное расписание, мы со всем этим справились. Думаю, всё будет замечательно", — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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