Мишин: золото России в командном турнире — это замечательно! В команде не было пассажиров

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал досрочную победу сборной России на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Золото в копилку всей нашей сборной — это замечательно! Состав команды был равный. Нельзя сказать, что кто-то зашёл туда, как пассажир. Их не было. Важная особенность нашей команды, что всё ее члены были сильны. Такое бывает очень редко! Всех с золотом», – сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева.

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