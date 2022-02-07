Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишин: золото России в командном турнире — это замечательно! В команде не было пассажиров

Мишин: золото России в командном турнире — это замечательно! В команде не было пассажиров
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал досрочную победу сборной России на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Золото в копилку всей нашей сборной — это замечательно! Состав команды был равный. Нельзя сказать, что кто-то зашёл туда, как пассажир. Их не было. Важная особенность нашей команды, что всё ее члены были сильны. Такое бывает очень редко! Всех с золотом», – сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде — 2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022