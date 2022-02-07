Мишин: золото России в командном турнире — это замечательно! В команде не было пассажиров

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал досрочную победу сборной России на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Золото в копилку всей нашей сборной — это замечательно! Состав команды был равный. Нельзя сказать, что кто-то зашёл туда, как пассажир. Их не было. Важная особенность нашей команды, что всё ее члены были сильны. Такое бывает очень редко! Всех с золотом», – сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
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