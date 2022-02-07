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Кацалапов – о раннем подъёме на ОИ: даже в Японии легче было

Кацалапов – о раннем подъёме на ОИ: даже в Японии легче было
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о трудностях раннего подъёма на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Когда мы с Викой ещё не знали, поедем на ОИ или нет, будет она или нет, поставили себе цель, что если нас выберут в команду, то будем готовы выступать в обеих видах. Были настроены на это заранее. Важно откатать КП и ПП, потому что это Олимпиада, здесь всё важно. Важно здесь находиться.

Кататься одно удовольствие. Очень жаль, что не хватает зрителей на трибунах, это было бы супер здорово. Тогда бы точно докрутил, не получил бы дедакшн за поддержку на зрительской энергии. Важно, потому что это большая ответственность, мы любим с Викой испытания. С огромной радостью проходим их, набираемся опыта. Плюс ОИ – огромный праздник, на котором необходимо находиться и получать удовольствие от каждой минуты.

Мы ещё перед короткой протестировали, можно ли уснуть в шесть вечера, у нас получилось. Вчера легли пораньше, проснулись в четыре. Нормально, выспались, но сам факт того, что это четыре утра. Мой мозг находился в сонном состоянии, лежал где-то на кровати, пока я тренировался. Я обычно ложусь после 11 вечера, мне так нравится, даже если с утра немного не выспавшийся. Но это не тренировка в шесть утра, таких ещё не было. Даже в Японии легче было», – передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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