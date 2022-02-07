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Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира ОИ, несмотря на падение

Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира ОИ, несмотря на падение
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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу в рамках командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на падение на четверном тулупе. Ранее она выиграла и короткую программу. Второй в произвольной программе стала японка Каори Сакамото, третьей — канадка Мэдлин Шизас.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 178,92.
2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 132,04.
4. Карен Чен (США) — 131,52.
5. И Чжу (Китай) — 91,41.

Сборная России ранее досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
07 февраля 2022, понедельник. 06:35 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Россия
178.92
2
Каори Сакамото
Япония
148.66
3
Мэдлин Шизас
Канада
132.04
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