Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира ОИ, несмотря на падение

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу в рамках командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на падение на четверном тулупе. Ранее она выиграла и короткую программу. Второй в произвольной программе стала японка Каори Сакамото, третьей — канадка Мэдлин Шизас.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 178,92.
2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 132,04.
4. Карен Чен (США) — 131,52.
5. И Чжу (Китай) — 91,41.
Сборная России ранее досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.
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