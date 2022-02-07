Кацалапов: Олимпиада в Сочи – это какой-то храм в моей голове

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, поделился эмоциями после выступления в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Был момент, что с утра мы на разминке были не то что сонными, но тело было странным, ещё не проснулось, хотя тренировка с утра прошла хорошо. Мы не уезжали домой, тут есть комнатка, мы полежали там на мягких скамейках. Когда разминались, всё равно было чувство, что это утро, потому что это и было утро. Но в самый нужный момент перед выходом на лёд мы почувствовали, что проснулись. Видимо, время подошло. Я прямо видел в глазах Вики, что мы готовы идти.



Какой из двух победных опытов в команднике более ценный – в Сочи или сейчас? Не знаю, что ответить. Олимпиада в Сочи – это какой-то храм у меня в голове, она особенная. Наверное, в моей жизни уже такого не будет, но я не могу сравнивать эти две Олимпиады.



Я уже не говорю о том, что тогда была Лена Ильиных, сейчас – моя дорогая Виктория. Это просто две разные жизни. Тогда даже пандемии не было. На разминке всем места не хватило, все посталкивались, кроме нас с Викой. С американцами после этого (столкновения на разминке кп) мы спокойно встретились и обычно общались. Всё, что происходит на льду, остаётся там. Мы знаем друг друга тысячу лет, никакой вражды вне льда нет. У всех свои подходы к работе», – передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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