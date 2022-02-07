Губерниев отреагировал на золото сборной России в командном турнире по фигурному катанию
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень. Все, которые медали завоёваны, мы завоёвываем уверенно. У команды сквозит уверенность. Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои «не могу». Фигуристы показали свой уровень. А где-то даже и больше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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