Губерниев отреагировал на золото сборной России в командном турнире по фигурному катанию

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень. Все, которые медали завоёваны, мы завоёвываем уверенно. У команды сквозит уверенность. Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои «не могу». Фигуристы показали свой уровень. А где-то даже и больше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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