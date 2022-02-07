Камила Валиева установила сразу 4 рекорда в произвольной программе командного турнира ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Напомним, сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии. Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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