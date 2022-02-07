Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в «твиттере» IFS Magazine. Он сдаст ещё несколько тестов для подтверждения диагноза. Если результаты окажутся отрицательными, то он сможет принять участие в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Мужчины продемонстрируют короткую программу завтра, 8 февраля.

Россиянин Марк Кондратюк выступит под 16-м номером, Евгений Семененко — под 17-м, Андрей Мозалёв — под 20-м. Американец Нэйтан Чен выступит 28-м, японец Юдзуру Ханю — 21-м. Старт соревнований запланирован на 4:15 мск.

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