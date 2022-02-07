Алексей Ягудин опубликовал пост о победе России в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» пост, посвящённый победе сборной России по фигурному катанию в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Просто лучшие. Команда победителей: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева», — написал Ягудин.

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Итоговая турнирная таблица

1. Россия — 74.

2. США — 65.

3. Япония — 63.

4. Канада — 53.

5. Китай — 50.

Сборные Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины не вышли в произвольную программу.

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