Авербух — о золоте ОИ в командном турнире: Валиева и Кондратюк — два главных героя

Призёр Олимпийских Игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня ребята просто взяли своё: то, что и должны были взять. Все понимали, что сегодня победитель определиться чисто технически. Ребята доказали, что сборная России — сильнейшая в мире фигурного катания.



Все выступили очень ровно, поддерживали друг друга. В первую очередь нужно отметить Камилу Валиеву, которая уверена откатала два своих этапа, и Марка Кондратюка, который не позволил нашим соперникам оторваться. Валиева и Кондратюк — два главных героя команды.



Впереди самые главные старты: индивидуальные турниры, где у россиян есть много шансов на золотые медали», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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