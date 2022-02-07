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Загитова призналась, что хотела видеть в произвольной программе Щербакову, а не Валиеву

Загитова призналась, что хотела видеть в произвольной программе Щербакову, а не Валиеву
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что хотела бы, чтобы в произвольной программе командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) выступила Анна Щербакова, а не Камила Валиева.

«Мне хотелось, чтобы выступала Аня (в произвольной программе. — Прим. «Чемпионата»). Олимпийская медаль никогда не бывает лишней. Мне ли не знать?» — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

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