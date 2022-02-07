Джонни Вейр отреагировал на выступление Валиевой в произвольной программе «командника»

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр отреагировал на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

«Господи. Если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, я не знаю, что ещё нужно», — приводятся слова Вейра в официальном «твиттере» NBC Olympics.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.