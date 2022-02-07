Никита Кацалапов — о победе в командном турнире: праздновать, наверное, будем позже

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился впечатлениями после завершения командного турнира. Сборная России выиграла золото.

«Счастлив и горжусь нашей золотой командой. Всё выполнили практически безукоризненно, выкладывались, поддерживали друг друга. Наша задача — немного выдохнуть. Праздновать, наверное, будем позже, потому что впереди индивидуальный зачёт, будем готовиться к нему», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

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