Никита Кацалапов — о победе в командном турнире: праздновать, наверное, будем позже

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился впечатлениями после завершения командного турнира. Сборная России выиграла золото.
«Счастлив и горжусь нашей золотой командой. Всё выполнили практически безукоризненно, выкладывались, поддерживали друг друга. Наша задача — немного выдохнуть. Праздновать, наверное, будем позже, потому что впереди индивидуальный зачёт, будем готовиться к нему», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
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- 7 февраля 2022
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