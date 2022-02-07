Валиева: чувствую небольшое давление, надеюсь, у меня получается справляться с ним

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Валиева выиграла короткую и произвольную программы.



«Чувствую небольшое давление, надеюсь, у меня получается справляться с ним, и это иногда даже идёт мне в помощь. Первый раз смотрела Олимпиаду в 2014-м, когда выступала Липницкая, очень понравилась её произвольная программа. Болела за наших девушек в 2018-м, за Женю и Алину. Это детская мечта, я с трёх лет говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И эта мечта сбылась. Буду работать, чтобы ещё одна мечта сбылась», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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