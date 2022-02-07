Никита Кацалапов ответил на высказывания Ягудина и Родниной о командном турнире

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, оценил слова Алексея Ягудина и Ирины Родниной о том, что командные соревнования обесценивают личные олимпийские медали. Сборная России выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022.
«Тяжело что-то возразить выдающимся личностям, выдающимся спортсменам в прошлом. Фигурное катание не стоит на месте и движется вперёд. Все команды были солидарны со мной, что командник – это здорово и придаёт новые ощущения и спортсменам, и зрителям. Это никак не нивелирует личную медаль. Все уже сидят и настраиваются на личные, чтобы выдать там не менее замечательный прокат», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Капитаны других команд на пресс-конференции согласились с Никитой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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