Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой, завоевавшей золото ОИ в составе сборной России

Известный голливудский актёр Алек Болдуин эмоционально отреагировал на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Болдуин обратился к Валиевой, поблагодарив её за выступление.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет.

Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своём «инстаграме».

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