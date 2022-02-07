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Кацалапов рассказал, как можно было бы реформировать соревнования на Олимпиаде

Кацалапов рассказал, как можно было бы реформировать соревнования на Олимпиаде
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Российский фигурист Никита Кацалапов поделился мнением о командном турнире Олимпийских игр. Сегодня Кацалапов в составе сборной России выиграл командный турнир на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Возможно, я бы ввёл медаль за каждый вид программы, как в художественной гимнастике — чтобы можно было взять медаль за короткую и произвольную отдельно. World Team Trophy в Японии приобрёл популярность. Он создаёт в фигурном катании особый командный дух, когда все члены сборной при твоём прокате отдают тебе всю энергию. Мне кажется, это очень здорово», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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