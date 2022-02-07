Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк: уже придумал картину на тему олимпийского чемпиона

Марк Кондратюк: уже придумал картину на тему олимпийского чемпиона
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу в командном чемпионате на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Кондратюк в составе сборной России стал золотым медалистом. В короткой программе он показал третий результат, а в произвольной — второй.

«Уже придумал картину на тему олимпийского чемпиона. Сейчас поеду и буду этим заниматься. Надо отдохнуть и завтра кататься», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

18-летний Кондратюк является чемпионом России и Европы. Он также выступит в личных соревнованиях.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой, завоевавшей золото ОИ в составе сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022