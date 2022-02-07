Марк Кондратюк: уже придумал картину на тему олимпийского чемпиона

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу в командном чемпионате на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Кондратюк в составе сборной России стал золотым медалистом. В короткой программе он показал третий результат, а в произвольной — второй.



«Уже придумал картину на тему олимпийского чемпиона. Сейчас поеду и буду этим заниматься. Надо отдохнуть и завтра кататься», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



18-летний Кондратюк является чемпионом России и Европы. Он также выступит в личных соревнованиях.

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