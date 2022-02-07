Алексей Ягудин отреагировал на золото России в командном турнире Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Вчера после женских коротких программ было очевидно — мне, во всяком случае — что мы будем первыми. Так что всё очень здорово! Кацалапов заверяет, что они всё поправят к индивидуальным соревнованиям, поэтому всё будет хорошо», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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