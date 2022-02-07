Ягудин: у Галлямова и Мишиной всё получается, они в форме. Не переживаю из-за ошибки

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что Александр Галлямов не удержал Анастасию Мишину во время поддержки в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

«У Галлямова и Мишиной, с их слов, была усталость, дали сбой в конце программы. Рано утром встали, устали. Такое бывает. Но они в потрясающей форме, выбросы замечательные, всё получается. Ошибка на поддержке не тот элемент, из-за которого я сильно переживаю, думая о личном первенстве. Такое случается раз в жизни, в их случае это уже произошло», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.