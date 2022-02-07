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Алексей Ягудин: Валиева могла сегодня откататься взад и вперёд — мы бы взяли золото

Алексей Ягудин: Валиева могла сегодня откататься взад и вперёд — мы бы взяли золото
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в командном турнире зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Валиева стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

«Валиева с одной ошибкой в отрыве на 30 баллов. Камила сегодня ни с кем не соревновалась. Она могла просто откататься взад и вперёд — мы бы выиграли золото. Но это группа перфекционистов и максималистов. Лишних людей в этой команде нет. Уверен, Валиева знает, что ей надо подправить к своим соревнованиям», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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