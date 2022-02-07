Ягудин ответил, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в команднике

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос, нужно ли было произвести замены на произвольные программы в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды России стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Не нужно ли было произвести замены? Самое последнее дело — слушать нужды и требования болельщиков. Есть члены федерации, которые были на каждой тренировке. Они дотошно изучали всех, поэтому приняли то решение, которое посчитали верным. Мне всё равно на рекорды и так далее, главное — это медаль. Медаль золотая, значит, федерация поступила правильно. Так что мы поздравляем Россию со вторым золотом», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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