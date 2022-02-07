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В Госдуме назвали триумфом российского спорта победу в командном турнире на ОИ

В Госдуме назвали триумфом российского спорта победу в командном турнире на ОИ
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Блестящая победа и триумф нашего фигурного катания и российского спора. Командный турнир — одна из самых интересных дисциплин Игр.

Мы ждали от наших фигуристов победы, и надежды оправдались. Мы понимали, что девушки лучшие в мире, что есть пары. Но у нас родилась звезда в лице Марка! Мы ещё раз поздравляем всю федерацию. Я всех поздравляю!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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