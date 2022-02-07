Бестемьянова — об ошибке Галлямова и Мишиной: расписание очень трудное, разница во времени

Бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской танцевальной пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов в произвольной программе командного первенства на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Они заняли первое место, но во время проката опасно упали. В результате падения Галлямов получил повреждение.



«Настя сама потом в интервью объяснила их падение. Сказала, что они тренировались практически ночью, никуда не уезжали после тренировки — и прокат тут же был. То же самое сказал Кацалапов. Расписание очень трудное. Мало того, что разница во времени и так ощущается, так ещё ведь и фигурное катание — высококоординационный вид спорта. Когда складываются много таких мелких вещей, они могут сливаться в какие-то опасные вещи.



Но, слава богу, Настя с Сашей в порядке. Мы видели их потом, они болели за своих коллег по команде. Так что, дай Бог, что если суждено было случиться этому падению, то хорошо, что оно случилось в командном старте, когда не было сильных соперников. Будут аккуратнее в индивидуальных соревнованиях», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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