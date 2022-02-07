«Просто счастье!» Навка прокомментировала золото сборной России в командном турнире

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала победу сборной России в командном первенстве по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Тут нечего даже говорить, это просто счастье! Поздравляю всех ребят, всю страну. Это прекрасный результат и замечательное начало соревнований. Впереди самое главное — индивидуальные соревнования. Желаю всем удачи!
Конечно, все ребята смогут восстановиться, потому что они профессионалы. У Марка Кондратюка есть день, чтобы передохнуть. Понятно, что соревнования изматывают, забирают кучу сил и энергии, но спортсмены привыкли к нагрузкам. Это не критичная проблема», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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