Марк Кондратюк опубликовал пост после завоевания золота в командном турнире ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен завоевал золото в составе сборной России в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Спасибо всем огромное за неимоверную поддержку! Всем постараюсь ответить и поблагодарить, но немного позже! Сейчас важно сохранить силы для личного турнира!» — написал Кондратюк.

Фото: «инстаграм» марка кондратюка

Напомним, олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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