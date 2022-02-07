Татьяна Навка: в произвольной программе Синициной и Кацалапову занизили баллы

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине. В ритм-танце и произвольном танце они стали вторыми. Сборная России выиграла командный турнир.



«Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили в командном турнире не самым удачным образом — это тревожный звоночек. Неприятно. Ребята — наша главная надежда в танцах на льду в борьбе за золотые медали.



На мой взгляд, Синициной и Кацалапову ставили достаточно невысокие оценки. Да, в короткой программе они допустили маленькую помарку. В произвольной программе ошибок не было, ребята катались. Был только дедакшн, потому что Вика с Никитой передержали поддержку на какую-то долю секунды. Слава богу, что это случилось сейчас. Уверена, ребята учтут это перед индивидуальными соревнованиями. Надеюсь, что обстановка поменяется. Считаю, что сейчас ребятам занижали баллы», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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