Чемпионка ОИ-1998 Липински восхитилась Валиевой

Чемпионка Олимпийских игр 1998 года, бывшая американская фигуристка Тара Липински поделилась мнением о россиянке Камиле Валиевой. В составе сборной России она выиграла короткую и произвольную программы на командном первенстве на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Такие таланты появляются тоьлко раз в жизни», — сказала Липински в эфире телеканала NBC.



Сегодня, 7 февраля, Валиева стала первой в истории фигуристкой, которая сумела чисто исполнить четверной прыжок на Олимпийских играх. Сборная России уверенно выиграла командное первенство на Олимпиаде в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.