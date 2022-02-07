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Чемпионка ОИ-1998 Липински восхитилась Валиевой

Чемпионка ОИ-1998 Липински восхитилась Валиевой
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Чемпионка Олимпийских игр 1998 года, бывшая американская фигуристка Тара Липински поделилась мнением о россиянке Камиле Валиевой. В составе сборной России она выиграла короткую и произвольную программы на командном первенстве на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Такие таланты появляются тоьлко раз в жизни», — сказала Липински в эфире телеканала NBC.

Сегодня, 7 февраля, Валиева стала первой в истории фигуристкой, которая сумела чисто исполнить четверной прыжок на Олимпийских играх. Сборная России уверенно выиграла командное первенство на Олимпиаде в Пекине.

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Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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