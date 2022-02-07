Татьяна Тарасова опубликовала пост о золоте России в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды России стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
«Браво! Бис! Вы лучшие!» — написала Татьяна Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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