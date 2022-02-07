Мария Бутырская: судьи всеми способами старались снять с России очки в танцах на льду

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о выступлении российской танцевальной пары, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, на командном турнире на Олимпиаде в Пекине (Китай). Они заняли вторые места и в ритм-танце, и в свободном танце, уступив американским парам.
«Насколько я понимаю, Синицина и Кацалапов просто не успели сделать конкретную поддержку по времени. Танцы — это вообще отдельная история в мире фигурного катания. Поэтому сложно судить, что там судьи делают, как они судят, как выставляют баллы. Понятное дело, что всеми способами старались с нашей команды как-то немного снять очки.
Завтра будет новый день, надо будет заново собираться. Нельзя позволить себе совершить такую ошибку в индивидуальном соревновании. Хорошо, что подсказали сейчас, а не потом. А то бы сейчас ничего не сняли, а потом сказали: «Ой, что-то вы долговато поддержку делаете. Вот вам, пожалуйста, минус балл», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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