Фетисов — о золоте фигуристов: другого и не ждали — у нас тотальное преимущество

Бывший российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал победу российских фигуристов в командном первенстве на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России уверенно выиграла турнир, обеспечив себе золотые медали досрочно.
«Ожидаемая победа. Другого результата не ждали. У нас тотальное преимущество. Так и должно быть. Теперь надо побеждать в индивидуальных соревнованиях. В соперниках и близко никого нет. Все работают. Спортивный принцип возведён в ранг абсолютного, тренеры работают, федерация работает. Всё по делу», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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