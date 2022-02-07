Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фетисов — о золоте фигуристов: другого и не ждали — у нас тотальное преимущество

Фетисов — о золоте фигуристов: другого и не ждали — у нас тотальное преимущество
Комментарии

Бывший российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал победу российских фигуристов в командном первенстве на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России уверенно выиграла турнир, обеспечив себе золотые медали досрочно.

«Ожидаемая победа. Другого результата не ждали. У нас тотальное преимущество. Так и должно быть. Теперь надо побеждать в индивидуальных соревнованиях. В соперниках и близко никого нет. Все работают. Спортивный принцип возведён в ранг абсолютного, тренеры работают, федерация работает. Всё по делу», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Итоговая турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022