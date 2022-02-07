Камила Валиева одним словом отреагировала на слова Алека Болдуина о ней

Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине, прокомментировала слова известного голливудского актёра Алека Болдуина о ней. Ранее Болдуин написал: «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира».

«Спасибо!» — написала Валиева в «сториз» своего «инстаграма», комментируя слова Болдуина.

Фото: «инстаграм» камилы валиевой

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