«Американцев тоже оценивали жёстко». Боброва — о судействе в танцах на льду

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о судействе в танцах на льду на командном первенстве на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российская пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце и произвольном танце. При этом сборная России уверенно выиграла турнир.
«Я изначально была уверена в этом результате — даже после первого дня соревнований. Очень рада, что ребята не подвели. Каждый из них заслуживает звания олимпийского чемпиона. Сегодня комментировала в прямом эфире, и когда сборная России выиграла, я мчалась по коридору с российским флагом. Конечно, мы выступаем без нашего гимна и флага, но поддержка очень важна для ребят.
Мишина с Галлямовым в интервью подтвердили, что устали. Очень непросто вставать в четыре утра, в шесть выходить на лёд, катать такие сложные программы. А потом, после небольшого перерыва, выходить на старт и катать произвольную программу — очень много сложных элементов. Саша сказал, что было не просто, но, уверена, сейчас им дадут пару выходных — они выдохнут, восстановятся и начнут готовиться к личным соревнованиям. А там уже всё получится.
Что касается судейства в танцах на льду у Кацалапова и Синициной, то я смотрела распечатки. Там показано, какие судьи ставили те или иные баллы. Американцев тоже оценивали очень жёстко, претензий нет. Если у нашей пары дорожка второго уровня, то у американцев не четвёртого, а тоже второго. Их тоже судят достаточно жёстко. Передержанная поддержка сыграла не в нашу пользу, именно этих баллов не хватило, чтобы опередить американцев. Уверена, ребята выдохнут, сделают работу над ошибками, поговорят с тренером — и в личном старте всё будет хорошо», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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