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Видео: победное выступление Камилы Валиевой с падением в произвольной программе командника

Видео: победное выступление Камилы Валиевой с падением в произвольной программе командника
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Появилось видео, на котором показано победное выступление Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка показала лучший результат, несмотря на падение. Сборная России завоевала золотые медали.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте TeleSport.

Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 178,92.
2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66.
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 132,04.
4. Карен Чен (США) — 131,52.
5. И Чжу (Китай) — 91,41.

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