Канадская журналистка призвала убрать фигурное катание из ОИ из-за доминирования России

Журналистка канадского издания CBC Сара Дженкинс призвала исключить из олимпийской программы те виды спорта, где наблюдается доминирование одной страны. В частности, по её мнению, из программы Игр необходимо убрать фигурное катание, где доминирует Россия.

«Считаю, следует убрать из олимпийской программы все виды спорта, где доминируют те или иные страны. Не надо фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт надо убрать из-за Нидерландов. Бобслей — на выход, потому что его захватили немцы. И больше никаких лыжных гонок — из-за Норвегии. Стоит ли продолжать?», — написала она в своём «твиттере».

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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