Татьяна Тарасова не верит, что российские фигуристы заберут все золотые медали Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила дальнейшие перспективы российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 7 февраля, сборная России уверенно выиграла командный турнир. Россияне опередили американцев, занявших второе место, на девять очков.



«Будем надеяться на хорошие результаты российских фигуристов в индивидуальных соревнованиях. Уверена, у девчонок будет золото. В каждом виде золотые медали, конечно, не получится достать, но хотелось бы иметь награду любого достоинства. Все ребята будут стараться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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