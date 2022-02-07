Владимир Путин обратился к сборной России, завоевавшей золото в командном турнире ОИ-2022

Президент России Владимир Путин обратился к сборной России по фигурному катанию, завоевавшей золотые медали в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
«Уважаемые Марк Валерьевич, Камила Валерьевна, Анастасия Викторовна, Александр Романович, Виктория Александровна, Никита Геннадьевич!
Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.
В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам.
От души желаю вам здоровья и новых успехов на олимпийском льду. Так держать!» — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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