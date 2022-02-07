Тутберидзе опубликовала пост о победе России в командном турнире на ОИ. Авербух оценил

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала золотую медаль сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Олимпийскими чемпионами в составе национальной команды России стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Поздравляю сборную ROC по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме» и добавила хештег #работаемдальше.

«Большая работа! Удачи в главном турнире!» — написал в комментариях призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух.

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