Александра Трусова исполнила 5 четверных прыжков на тренировке ОИ, Валиева не вышла на лёд

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на тренировке зимней Олимпиады-2022 в Пекине, а другая россиянка Камила Валиева не вышла на лёд, сообщает Sport24.
Александра Трусова на тренировке попыталась исполнить пять четверных в прокате произвольной программы. Четыре из них были чистыми, один вышел в степ-аут. Контент программы Трусовой выглядел следующим образом: четверной флип, четверной сальхов (степ-аут), четверной тулуп+тройной тулуп, дупель, четверной лутц+двойной тулуп, четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Анна Щербакова выполнила четверной лутц, четверной флип+тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Камила Валиева, которая сегодня, 7 февраля, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, не вышла на тренировку.
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- 7 февраля 2022
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