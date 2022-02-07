Алексей Ягудин оценил шансы россиян в мужском турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о шансах российских фигуристов в мужском турнире на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай). Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

«Прежде всего нужно делать свою работу. А дальше смотреть, как выступят соперники. Элита — это японцы, американцы, китаец. Для наших самое главное — откататься в свою силу. Прямо так, как сделал Марк в командном турнире. Конечно, личное соревнование — это другое, но суть та же.

Да, нам будет сложнее рассчитывать на медали у мужчин, чем в соревнованиях тех же пар. Но если не стремиться попасть в тройку, то ничего не получится. Надо бодаться, бороться и делать свою работу. А будет, как будет», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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