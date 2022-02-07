Ковтун: в индивидуальном соревновании два олимпийских проката сыграют Кондратюку в плюс

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о предстоящих соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин. Ковтун оценил шансы россиянина Марка Кондратюка, который стал олимпийским чемпионом в командном первенстве.



«Если говорить о Кондратюке, то для первого дебютного взрослого сезона выиграть чемпионат России, чемпионат Европы и стать уже олимпийским чемпионом в командном зачёте – это уже очень хорошо. Я бы сказал отлично. Очень надеюсь, что Марк с таким же настроем пойдёт на личное первенство, не будет на себя вешать какой-то лишней ответственности. У него работает очень слаженная схема, когда он выходит и катается просто как на тренировках. Получится – хорошо, не получится – значит не получится, вот с таким настроем он спокойно выполняет то, что умеет. Сейчас он уже преодолел два проката на Олимпийских играх, надеюсь, это сыграет только ему в плюс. Марк будет как бы размят.



За команду катать эмоционально сложнее, потому что ты катаешь и отвечаешь не только за себя. Ты — часть команды, вы все вместе отвечаете ещё и друг за друга. Поэтому сейчас, наверное, после такой встряски, разминки на Олимпийских играх, думаю, за себя кататься будет проще.



У ребят сейчас такая плотная конкуренция. Конечно, есть явные фавориты, все всё понимают, и они очень сильны. Нашим ребятам будет очень непросто побороться за медали. Всё-таки фигурное катание – это такой вид спорта, где никто не застрахован от ошибок, волнения. Поэтому, в принципе, наши ребята на достаточно хорошем уровне – это позволит им побороться за тройку. Но, к сожалению, можно констатировать факт, что только за счёт ошибок сильнейших спортсменов. Если мы берём фаворитов: Сёма Уно, Юдзуру Ханю, Нэйтана Чена, помимо них есть ещё очень сильные ребята. То есть это уже такие великие и легендарные спортсмены, у которых есть преимущество», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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